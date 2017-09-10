Клещи покусали почти тысячу жителей Петербурга за неделю

За последнюю неделю, с 28 июля по 4 августа, в больницы и поликлиники города после присасывания клещей обратились 999 человек, в том числе 208 детей до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Чаще всего за помощью медиков обращались в Курортном районе (40 раз). От укусов пострадали также в Пушкинском, Выборгском, Приморском, Красносельском, Красногвардейском, Калининском, Петродворцовом, Невском, Кронштадтском, Колпинском, Московском, Фрунзенском и Кировском районах.
Также зафиксирован случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых, укус был получен в Киришском районе Ленобласти. Также зарегистрировано 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в их числе один ребенок до 14 лет.
Список медицинских учреждений, которые могут помочь пострадавшим от укуса клеща, опубликован здесь.
За прошлую неделю от укусов клещей пострадали 665 петербуржцев.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все