Клещи покусали почти тысячу жителей Петербурга за неделю

За лето пострадали 12 700 человек, в том числе 2 573 ребенка.

За последнюю неделю, с 28 июля по 4 августа, в больницы и поликлиники города после присасывания клещей обратились 999 человек, в том числе 208 детей до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего за помощью медиков обращались в Курортном районе (40 раз). От укусов пострадали также в Пушкинском, Выборгском, Приморском, Красносельском, Красногвардейском, Калининском, Петродворцовом, Невском, Кронштадтском, Колпинском, Московском, Фрунзенском и Кировском районах.

Также зафиксирован случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых, укус был получен в Киришском районе Ленобласти. Также зарегистрировано 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в их числе один ребенок до 14 лет.

Список медицинских учреждений, которые могут помочь пострадавшим от укуса клеща, опубликован здесь.

За прошлую неделю от укусов клещей пострадали 665 петербуржцев.

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