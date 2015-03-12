За неделю от укусов клещей пострадали 665 петербуржцев

Один человек заразился клещевым вирусным энцефалитом.

За неделю (с 21 по 27 июля) клещи покусали 665 жителей Петербурга, в том числе 147 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего в черте города насекомые покусали 88 человек. Больше всего укушенных зарегистрировано в Курортном (43), Пушкинском (10) и Приморском (6) районах, остальные случаи с петербуржцам произошли преимущественно на территории Ленобласти. За этот же период один человек заразился клещевым вирусным энцефалитом. Ещё 14 пострадавших подцепили иксодовый клещевой боррелиоз.

Ранее мы рассказывали, куда сдать клеща на анализ в Петербурге.

Фото: pexels