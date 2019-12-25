В России хотят ужесточить правила ввоза алкоголя из стран ЕАЭС

Это может коснуться белорусской водки и армянского коньяка.

В России импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут обязать предоставить банковскую гарантию в таможенные органы. Это может коснуться белорусской водки и армянского коньяка, пишут "Ведомости" со ссылкой на предложение Минфина, о котором говорится в документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы"

Речь идет о продукции со специальной федеральной маркировкой. Данная гарантия означает, что банк компенсирует сумму акциза, если компания не сделала это. Поправки в Налоговый кодекс исключат риски неуплаты обязательных платежей в бюджет.

Сейчас банковские гарантии действуют только для российских производителей при покупке спирта. Для иностранных импортеров правло действовало до 2021 года.

Основу алкогольного импорта из государств ЕАЭС составляют коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров в 2020 году) и водка из Белоруссии (1,7 млн декалитров).

Если поправки примут, алкогольным компаниям придется оплачивать услуги банка и администрирование требования. Участника рынка считают, что новые правила увеличат сроки поставки и расходы импортеров. По их мнению, это приведет к росту цен на продукцию.

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