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Видео: В Японии нашли осколки метеорита, который пролетел на днях над Токио

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Два осколка нашла жительница Нарасино в 30 км от Токио.

В Японии жительница нашла 2 осколка метеорита, который на днях пролетел над Токио.

Телеканал ANN News сообщает, что местная жительница Нарасино, это 30 километров от Токио, возле своего дома нашла 2 необычных "камешка". Женщина слышала по новостям про упавший метеорит и отдала их на изучение специалистам.

Ученые установили, что это действительно осколки метеорита, который упал недавно. Вес фрагментов метеорита 63 и 70 граммов соответственно. Один из них из-за дождей стал коричневого цвета, так как содержащийся в нем металл проржавел. 

Ученые путем расчетов выяснили, что первоначально метеорит был в диаметре 1,6 метра и весил 5,5 тонн.

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Видео: ANN News

Фото: Twitter/かはく【国立科学博物館公式】

 

Теги: в мире, в мире науки, космос, метеорит, наука
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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