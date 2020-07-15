Видео: В Японии нашли осколки метеорита, который пролетел на днях над Токио

Два осколка нашла жительница Нарасино в 30 км от Токио.

В Японии жительница нашла 2 осколка метеорита, который на днях пролетел над Токио.

Телеканал ANN News сообщает, что местная жительница Нарасино, это 30 километров от Токио, возле своего дома нашла 2 необычных "камешка". Женщина слышала по новостям про упавший метеорит и отдала их на изучение специалистам.

Ученые установили, что это действительно осколки метеорита, который упал недавно. Вес фрагментов метеорита 63 и 70 граммов соответственно. Один из них из-за дождей стал коричневого цвета, так как содержащийся в нем металл проржавел.

Ученые путем расчетов выяснили, что первоначально метеорит был в диаметре 1,6 метра и весил 5,5 тонн.

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Видео: ANN News

Фото: Twitter/かはく【国立科学博物館公式】