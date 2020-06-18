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Загадочный шарообразный НЛО, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

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Происхождение шара и его нынешнее местонахождение, неизвестно.

В небе над Японией появилось необычное светящееся НЛО.

Японское издание NHK сообщает, что жители города Сэндай, северо-восточная префектура Мияги, заметили в небе огромный светящийся шар. В полицию посыпались многочисленные обращения от граждан. Для того чтобы узнать об НЛО, полиция подняла в небо вертолет. 

Единственное, что удалось узнать, что шар летел на высоте около полутора километров и имел пропеллеры. Какие-либо полеты в транспортном воздушном ведомстве не регистрировались. 

Полетав над городом, НЛО направилось в сторону моря и исчезло. Его местонахождение сейчас неизвестно, как и его происхождение.

Ранее: Пентагон официально опубликовал видео с НЛО (видео)

Видео:  NHK, boyoyongo1

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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