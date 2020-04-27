  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:44
613
matveyvn
Код вставки плеера

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

0 0

Есть версия, что одним из объектов может быть дрон.

Пентагон официально опубликовал видео с неопознанными летающими объектами. Это три ролика, на которых в небе видны неизвестные аппараты.

Пентагон признал подлинность видеороликов. Сообщается, что они сняты при помощи инфракрасной камеры на борту самолета. В двух роликах слышны голоса военнослужащих, которые удивлённо комментируют скорость неопознанных объектов.

Есть версия, что одним из объектов может быть дрон.

Известно, что у Пентагона есть множество других свидетельств встреч военных с НЛО. Но это сведения засекречены.

Ранее американец снял на видео шаровые огни, похожие на НЛО.

Видео: YouTube / Defence Blog

Теги: инопланетяне, нло, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии