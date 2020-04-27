Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Пентагон официально опубликовал видео с неопознанными летающими объектами. Это три ролика, на которых в небе видны неизвестные аппараты.
Пентагон признал подлинность видеороликов. Сообщается, что они сняты при помощи инфракрасной камеры на борту самолета. В двух роликах слышны голоса военнослужащих, которые удивлённо комментируют скорость неопознанных объектов.
Есть версия, что одним из объектов может быть дрон.
Известно, что у Пентагона есть множество других свидетельств встреч военных с НЛО. Но это сведения засекречены.
Ранее американец снял на видео шаровые огни, похожие на НЛО.
Видео: YouTube / Defence Blog
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