Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Есть версия, что одним из объектов может быть дрон.

Пентагон официально опубликовал видео с неопознанными летающими объектами. Это три ролика, на которых в небе видны неизвестные аппараты.

Пентагон признал подлинность видеороликов. Сообщается, что они сняты при помощи инфракрасной камеры на борту самолета. В двух роликах слышны голоса военнослужащих, которые удивлённо комментируют скорость неопознанных объектов.

Есть версия, что одним из объектов может быть дрон.

Известно, что у Пентагона есть множество других свидетельств встреч военных с НЛО. Но это сведения засекречены.

Ранее американец снял на видео шаровые огни, похожие на НЛО.

Видео: YouTube / Defence Blog