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В Японии начались разработки назальной вакцины от коронавируса

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Вакцина должна помочь вырабатывать антитела в задней части носовой полости.

В Японии начались разработки назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

По мнению ученых, вирус как правило проникает в организм человека через носовую полость. Руководитель исследовательской группы Казухико Катаяма уверен, что такой способ вакцинирования может стать более эффективным, чем стандартный метод вакцинации. Исследования одновременно проводятся в Токио и Китасато. Вакцина будет состоять из микроскопических игольчатых молекул. При вдыхании они будут попадать в слизистую оболочку и вызвать иммунный ответ.

Помимо этого, японская фармацевтическая компания AnGes Inc создала ДНК-вакцину на основе нуклеиновых кислот. Первые испытания на крысах прошли успешно. В конце июня компания начала клинические испытания на людях.

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Видео: FNNプライムオンライン

Теги: вакцина, коронавирус, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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