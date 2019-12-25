На ВДНХ восстановят фонтан в виде букета из масличных растений. Об этом сообщается на Официальном сайте Мэра Москвы.
Архитектором проекта является Валерий Таушканов. Фонтан сделан из керамики: верхняя часть представлена в виде крупного цветка подсолнечника, а постаменты средней и нижней чаш обрамляют изображения цветов и ягод. Сам фонтан был частью архитектурного ансамбля с павильоном №30 "Микробиологическая промышленность".
В пресс-службе Департамента капитального ремонта рассказали, что фонтан был сильно поврежден. Керамическая облицовка и бетонное основание не сохранились, верхняя чаша в вице цветка подсолнуха тоже. Однако, специалисты намерены вернуть фонтану его исторический облик.
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Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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