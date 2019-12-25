У жителей столицы начал постепенно формироваться популяционный иммунитет.

Эпидемия коронавируса в Москве идет на спад. Об этом в интервью "Россия-1" сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что у жителей столицы начал постепенно формироваться популяционный иммунитет. В регионах ситуация разная. По словам Мурашко, в ряде субъектов "определенный пик" уже пройден и эпидемия идет на убыль.

На данный момент в реанимации находятся 3,1 тыс. пациентов. Министр рассказал, что сейчас в стране соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелобольных в принципе сохраняется на прежнем уровне.