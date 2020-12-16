В Японии из-за аномального снегопада пострадали 13 человек

Как ожидается, в ближайшие сутки на острове Хонсю выпадет 80 сантиметров снега..

По крайней мере 13 человек пострадали в Японии из-за сильных снегопадов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Больше всего пострадали префектуры Ниигата, Акита. Высота снежного покрова в разных округах составляет от 1,26 до 1,6 метра. Сильный снегопад вызвал огромные проблемы на дорогах, между префектурами Иватэ и Акита пробка в 15 километров. Также заблокированы 30 легковых и грузовых автомобилей. Помимо этого возникли проблемы с железнодорожным и авиасообщением.

Как ожидается, в ближайшие сутки на острове Хонсю выпадет 80 сантиметров снега, вдоль побережья Японского моря – до 70 сантиметров.

Ставшее красным Черное море сняли на видео.

Видео: YT / Nippon TV News 24 Japan