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nastya960
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Ставшее красным Черное море сняли на видео

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Видео было снято в районе пляжа Алексино в Новороссийске.

В сети появилось видео, на котором запечатлено побережье Черного моря на российском курорте, ставшее красным из-за водорослей.

Морская вода стала темно-красного цвета, окрасился даже песок. Видео было снято в районе пляжа Алексино в Новороссийске.

Подобное происходит на Черном море не впервые. Вода меняет свой цвет из-за водорослей.

Побережье Австралии затянуло двухметровым слоем пены.

Видео: Insta / nota777

Теги: водоросли, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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кириллова римма
Сегодня 21:37

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