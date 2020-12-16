Ставшее красным Черное море сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено побережье Черного моря на российском курорте, ставшее красным из-за водорослей.
Морская вода стала темно-красного цвета, окрасился даже песок. Видео было снято в районе пляжа Алексино в Новороссийске.
Подобное происходит на Черном море не впервые. Вода меняет свой цвет из-за водорослей.
Побережье Австралии затянуло двухметровым слоем пены.
Видео: Insta / nota777
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