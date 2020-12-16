Побережье Австралии затянуло двухметровым слоем пены

Местные власти ожидают ухудшения погоды.

Очевидцы на одном из пляжей в Австралии заметили уникальное природное явление. Ролик опубликовали на портале Yahoo.

Побережье в штате Квинсленд завалило густой морской пеной рыжего цвета. Как оказалось, такое природное явление возникает во время периода сильных дождей, ветреной погоды и при низком атмосферном давлении.

Местные власти ожидают ухудшения погоды и советуют жителям соблюдать меры предосторожности.

В прошлом году кенгуру устроили бега по заснеженным полям Австралии.

Видео: ca.news.yahoo.com