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nastya960
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Побережье Австралии затянуло двухметровым слоем пены

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Местные власти ожидают ухудшения погоды.

Очевидцы на одном из пляжей в Австралии заметили уникальное природное явление. Ролик опубликовали на портале Yahoo.

Побережье в штате Квинсленд завалило густой морской пеной рыжего цвета. Как оказалось, такое природное явление возникает во время периода сильных дождей, ветреной погоды и при низком атмосферном давлении.

Местные власти ожидают ухудшения погоды и советуют жителям соблюдать меры предосторожности.

В прошлом году кенгуру устроили бега по заснеженным полям Австралии.

Видео: ca.news.yahoo.com

Теги: австралия, море
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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