Побережье Австралии затянуло двухметровым слоем пены

Очевидцы на одном из пляжей в Австралии заметили уникальное природное явление. Ролик опубликовали на портале Yahoo.
Побережье в штате Квинсленд завалило густой морской пеной рыжего цвета. Как оказалось, такое природное явление возникает во время периода сильных дождей, ветреной погоды и при низком атмосферном давлении.
Местные власти ожидают ухудшения погоды и советуют жителям соблюдать меры предосторожности.
В прошлом году кенгуру устроили бега по заснеженным полям Австралии.
Видео: ca.news.yahoo.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все