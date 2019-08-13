Кенгуру устроили бега по заснеженным полям Австралии: видео

На юго-востоке страны выпали рекордные 14 см снега.

На юго-восточном побережье Австралии произошло невероятное происшествие. Впервые за 35 лет в стране выпал снег. Однако кенгуру, естественной средой обитания которых являются жаркие засушливые районы, это погодное явление нисколько не смутило. Напротив, животные обрадовались снегу и начали резво прыгать по заснеженным полям. В сети появилось забавное видео с сумчатыми.

"Кенгуру чувствуют себя очень энергичными", – сообщает BBC Австралия, комментируя появившуюся запись.

Синоптики сообщили, что в Австралии выпали рекордные 14 см снега. Если кенгуру порадовались осадкам, то для автомобилистов они оказались большой проблемой. Неожиданный снегопад привел к многочисленным авариям на дорогах. Однако коллапс на дорогах продлится недолго. Через несколько дней снег растает, и погода придет в норму.

Ранее мы писали, что в Ленобласти наблюдали опасное явление природы – суперячейку.

Видео: Twitter / BBC Weather