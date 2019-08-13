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В Ленинградской области наблюдали опасное явление природы - суперячейку

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Однако 12 августа прошло без суровых погодных условий.

Во второй половине дня 12 августа жители Петербурга и Ленобласти заметили необычное явление природы. Они поделились снимками в социальных сетях.

Специалисты центра "Фобос" пояснили, что облака, которые повисли над Сестрорецком, называются суперячейка. Это разновидность грозового облака, внутри которого вращается восходящий воздушный поток. Может быть опасным и распространяться более, чем на 30 км.

Суперячейку можно узнать по характерным облакам-мамматусам, которые и запечатлели петербуржцы. 

Несмотря на то, что вечером 12 августа в Петербурге прошел сильный дождь, обошлось без чрезвычайных происшествий. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители показали на видео мощный торнадо в Ленобласти

Видео: соцсети

Фото: vk.com/fobosplanet

Теги: маммутусы, погода, суперячейка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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