В Ленинградской области наблюдали опасное явление природы - суперячейку

Однако 12 августа прошло без суровых погодных условий.

Во второй половине дня 12 августа жители Петербурга и Ленобласти заметили необычное явление природы. Они поделились снимками в социальных сетях.

Специалисты центра "Фобос" пояснили, что облака, которые повисли над Сестрорецком, называются суперячейка. Это разновидность грозового облака, внутри которого вращается восходящий воздушный поток. Может быть опасным и распространяться более, чем на 30 км.

Суперячейку можно узнать по характерным облакам-мамматусам, которые и запечатлели петербуржцы.

Несмотря на то, что вечером 12 августа в Петербурге прошел сильный дождь, обошлось без чрезвычайных происшествий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители показали на видео мощный торнадо в Ленобласти.

Видео: соцсети

Фото: vk.com/fobosplanet