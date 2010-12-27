В Японии арестовали россиянина за запуск беспилотника с крыши

О проникновении мужчины на крышу здания сообщил в полицию местный житель.

В Японии арестован 38-летний гражданин России за запуск дрона с крыши дома.

Японские СМИ сообщают, что инцидент произошел в Токио. 38-летний гражданин России проник на крышу жилого дома и запустил оттуда дрон. Мужчину задержали после звонка местного жителя в правоохранительные органы. Мужчина свою вину признал, объяснив, что оттуда открывался очень красивый вид.

От посольства РФ в Японии на данный момент никаких комментариев не поступало.

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