В Азовском море ищут моряка, который выпал за борт буксира из Санкт-Петербурга

Матрос выпал за борт еще утром 3 июня, за помощью к спасателям обратились только к вечеру.

Накануне утром, 3 июня, в Азовском море с борта российского буксира "Стальной" (место приписки Санкт-Петербурга) выпал моряк.

Сообщается, что ЧП произошло еще утром 3 июня, за помощью к спасателям командование судна обратились только ближе к вечеру. В воздух был поднят вертолет Ми-8, который до наступления темноты провело исследование 110 квадратных километров водной акватории Азовского моря. К сожалению, поиски не дали результатов. С наступлением темноты поиски были приостановлены.

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Фото и видео: МЧС РФ Крым