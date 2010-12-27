В Москве полицейский внедорожник попал в массовое ДТП на Кутузовском

Появились подробности массового ДТП.

Массовое ДТП с участием полицейского внедорожника произошло поздним вечером 3 июня в Москве.

Приблизительно в 21 час 45 минут автомобиль ВАЗ 2115 выехал на встречную полосу движения на Кутузовском проспекте, недалеко от Аминьевского шоссе. На встречке он допустил столкновение с полицейским автомобилем "КИА", который ехал с включенными спецсигналами. После мощного удара ВАЗ столкнулся еще с тремя автомобилями, в том числе с "Мерседесом" S класса.

ГИБДД устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

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Фото: ВК, ДТП и ЧП Москва