  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Екатеринбургом горели склады с лакокрасочной продукцией
Сегодня, 8:41
155
MShaffter

Под Екатеринбургом горели склады с лакокрасочной продукцией

0 0

Пожар бушевал на площади 1,5 квадратных метрах. Пострадавших нет.

Сегодня ранним утром, 4 июня, под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочной продукцией.

Сообщается, что пожар начался в 6 часов 40 минут по местному времени в городе Арамире. Под воздействием высокой температуры произошла разгерметизация емкостей с горюче-смазочными материалами с последующим воспламенением, что усложняло работу пожарным и расширяло площадь возгорания. Открытое горение ликвидировали лишь спустя 3 часа. 

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. От огня пострадали два склада с лакокрасочной продукцией. Среди людей жертв и пострадавших нет. Угрозы загрязнения воздуха в Арамире нет. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину возгорания и установить ущерб.

Ранее на Piter.TV: В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину, который напал на здание администрации с тесаком.

Фото: МЧС РФ по Свердловской области, служба спасения "Сова"

Теги: екатеринбург, новости россии, новости свердловской области, пожар, происшествия россия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии