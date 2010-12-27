Под Екатеринбургом горели склады с лакокрасочной продукцией

Пожар бушевал на площади 1,5 квадратных метрах. Пострадавших нет.

Сегодня ранним утром, 4 июня, под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочной продукцией.

Сообщается, что пожар начался в 6 часов 40 минут по местному времени в городе Арамире. Под воздействием высокой температуры произошла разгерметизация емкостей с горюче-смазочными материалами с последующим воспламенением, что усложняло работу пожарным и расширяло площадь возгорания. Открытое горение ликвидировали лишь спустя 3 часа.

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. От огня пострадали два склада с лакокрасочной продукцией. Среди людей жертв и пострадавших нет. Угрозы загрязнения воздуха в Арамире нет. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину возгорания и установить ущерб.

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Фото: МЧС РФ по Свердловской области, служба спасения "Сова"