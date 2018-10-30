Появилось видео падения автобуса с моста в Китае

Из 15 пассажиров, находившихся в салоне, двое погибли. Еще 13 числятся пропавшими.

Накануне, в китайскком городе Чунцин автобус вылетел с моста в реку и утонул. В сети появилось видео самого инцидента.



На кадрах видно, как общественный транспорт спокойно двигается по мосту и внезапно резко сворачивает влево прямо перед легковым автомобилем и сносит ему переднюю часть. Пробив ограждение автобус упал в реку Янцзы. В СМИ сообщается, что в результате аварии транспорт отнесло течением, и он погрузился на глубину 71 метра. Из 15 пассажиров, находившихся в салоне, двое погибли, еще 13 числятся пропавшими. Женщина, управлявшая легковым автомобилем, госпитализирована.



Причины резкого поворота автобуса уточняются.



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