В Китае самолет со 122 пассажирами выкатился за пределы полосы и загорелся

СМИ сообщают о пострадавших на рейсе.

В Китае самолет со 122 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом рассказали представители местной авиакомпании Tibet Airlines. Известно, что инцидент зафиксирован на территории международной воздушной гавани Чунцин, расположенного в юго-восточной части страны.

Экстренные ведомства рассказали о том, что возгорание произошло в 08:09 по местному времени (03:09 по времени Москвы). На борту лайнера находились 122 человека. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Известно о том, что на борту есть пострадавшие. Центральное телевидение Китая передает, что огонь удалось потушить. на текущий момент ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта. Рейсы, пунктом назначения которых был Чунцин, частично переводятся в международный аэропорт "Шуанлю", находящегося в городе Чэнду провинции Сычуань.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости