Самолёт из Петербурга не смог приземлиться в аэропорту Перми из-за тумана

Самолеты отправили на запасной аэродром в Екатеринбург.

Самолёты из Петербурга и Москвы, которые летели в Пермь, вынуждены были сделать остановку в Екатеринбурге. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

По информации ТАСС, причиной изменения направления 5 мая стал густой туман в районе аэропорта. На запасной аэродром в Екатеринбурге были отправлены рейсы FV 6581, ДР 569 из Петербурга и рейс S7 1159 из Москвы. По данным онлайн-табло, самолет уже прибыл в точку назначения.

Ранее Piter.tv писал, будут ли в Петербурге строить новый терминал аэропорта.

Фото: ВКонтакте / Международный аэропорт "Пермь"