Новый терминал в Пулково начнут строить после восстановления пассажиропотока

На данный момент необходимости в терминале нет.

Власти Петербурга вернутся к проекту строительства нового терминала аэропорта Пулково после того, как восстановится пассажиропоток. Такой ответ на вопрос депутата Марины Шишкиной в ЗакСе дал вице-губернатор Максим Соколов 28 апреля.

Чиновник отметил, что он планов по строительству не отказываются.

Полным темпом идёт разработка мастер-плана, который включает в себя строительство второго терминала. Максим Соколов.

При этом сами работы начнутся тогда, когда показатель пассажиропотока достигнет 20 млн человек. В 2019 году и 2021 аэропорт близко подошел к этой отметке, но в 2022 году из-за частичной приостановки международного авиасообщения поток упадет. В связи с этим необходимости в новом терминале пока нет.

Также Максим Соколов рассказал, сможет ли Петербург выполнить свои обязательства по строительству новых станций метро.

Фото: Piter.tv