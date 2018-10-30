В Татарстане пресечена деятельность террористической группировки

ФСБ опубликовала видео задержания террористов и их пособников.

В Набережных Челнах (Татарстан) сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность террористической группировки, пособников ИГ( ИГ - запрещенная на территории России террористическая организация).

В ходе спецоперации по задержанию преступников были задержаны 7 террористов и 11 человек, которые попали под их влияние. Этой группой руководил ранее судимый за пропаганду ИГ местный житель. В планы этой террористической группировки входило совершить ряд террористических актов на территории России, а затем присоединиться к боевикам в Сирии.

Видео: ФСБ России