В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела

Пожарные смогли эвакуировать из здания 30 человек.

В Якутске при тушении пожара в двухэтажном многоквартирном доме нашли два тела. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по региону. Известно, что сообщение о возгорании в экстренное ведомство поступило в 06:16 часов по местному времени (00:16 по московскому времени). Пожарные выехали по адресу улица 50 лет Советской Армии.

В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены тела женщины 1939 г.р. и мужчины 1956 г.р. Дознаватели МЧС России и следователи СК устанавливают причины трагического пожара пресс-служба ГУ МЧС РФ

Эксперты заметили, что на момент прибытия бригады полыхала одна из квартир, расположенная на уровне второго этажа. Специалисты эвакуировали из здания 30 жильцов, включая пятерых детей. В общей сложности пламя повредило две квартиры, а также коридор на втором этаже (площадь в 39 квадратных метров). Из людей никто не пострадал.

В ликвидации огня было задействовано 62 представителя личного состава ГУ МЧС по Якутии, а также 12 единиц спецтехники.

В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы.

Видео: Youtube/YakutiaDaily