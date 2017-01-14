Пламя охватило 200 квадратных метров.

В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. Известно, что пострадало деревянное здание по улице Бориса Головина, 6. Огонь охватил территорию в 200 квадратных метров.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании, в котором располагается вечерняя школа, на площади 200 квадратных метров заявление ГУ МЧС по региону

Из помещения специалисты эвакуировали 102 человека, включая 80 несовершеннолетних. Сейчас все они находятся в здании музея,расположенном рядом с пострадавшей школой. В экстренной службе заметили, что в настоящий момент угрозы распространения пламени нет. В ликвидации огня задействовано 24 представителя личного состава и шесть единиц спецтехники.

В школе №588 Колпинского района загорелся кабинет директора.

Фото: Piter.tv