Преступника удалось отследить по записям с камер видеонаблюдения.

В Якутии оперативниками задержан молодой мужчина, похитивший несовершеннолетнюю девушку. По данным жительницы города Нерюнгри, ее 17-летняя дочь вышла в магазин и не вернулась. С таким заявлением женщина 28 января обратилась в полицию. Очевидица уточнила, что незадолго до этого неизвестный молодой человек высказал намерение жениться на пропавшей. Однако родители не одобрили помолвку, так как их ребенок не достиг совершеннолетия.

Оперативники установили при помощи камер видеонаблюдения, что неизвестный мужчина затолкал девушку в автомобиль, когда та шла по улице. Они также смогли определить, что преступником является 21-летний житель Сахалинской области. Временно он проживал на съёмной квартире в Нерюнгри. В помещении полицейские обнаружили как самого злоумышленника, так как пропавшую. При задержании похититель оказал сопротивление. В его отношении составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ.

Сейчас 17-летняя девушка воссоединилась с родителями. Она рассказала, что в ее отношении противоправных действий не совершалось.

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Видео: YT / МВД Медиа