Айсен Николаев объявил о дальнейшем снятии ограничений в регионе.

В Якутии с 1 августа откроются кафе и рестораны. Об этом во время ежедневного брифинга оперативного штаба рассказал глава региона Айсен Николаев. Чиновник отметил, что республика занимается дальнейшим снятием ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса.

С завтрашнего дня у нас с соблюдением социальной дистанции в два метра будет разрешена работа общепита – ресторанов и кафе в республике Айсен Николаев, глава Якутии

Чиновник отметил, что поручил местному Минздраву начать с 1 августа прививочную кампанию. По словам политика, эксперты с высокой долей вероятности оценивают вероятность распространения второй волны коронавируса. Николаев добавил, что Якутия должна быть готова к этому. Однако сейчас в больницах сокращается число коек для инфекционных больных, так как снижается число зараженных.

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