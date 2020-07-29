В Якутии расследуется дело о незаконной добыче золота на 5 миллионов

Опубликована оперативная съемка во время выездных оперативно-розыскных мероприятий.

В Якутии расследуется дело о незаконной добыче золота в крупном размере коммерческой организацией.

МВД РФ по Республике Саха - Якутия сообщает, что по факту незаконной добычи золота возбуждено уголовное дело. Незаконная добыча коммерческой организацией была выявлена в ходе опертивно - розыскных мероприятий.

По фату установлено, что было добыто 1,5 килограмма золота стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Установлено, что данное количество золота было добыто примерно за один месяц.

Ранее:Во Владимире в овраге нашли тело в полиэтилене

Фото и видео: МВД РФ по Республике Саха