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В Якутии расследуется дело о незаконной добыче золота на 5 миллионов

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Опубликована оперативная съемка во время выездных оперативно-розыскных мероприятий.

В Якутии расследуется дело о незаконной добыче золота в крупном размере коммерческой организацией. 

МВД РФ по Республике Саха - Якутия сообщает, что по факту незаконной добычи золота возбуждено уголовное дело. Незаконная добыча коммерческой организацией была выявлена в ходе опертивно - розыскных мероприятий. 

По фату установлено, что было добыто 1,5 килограмма золота стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Установлено, что данное количество золота было добыто примерно за один месяц.

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Фото и видео: МВД РФ по Республике Саха

Теги: незаконная добыча золота, новости саха, новости якутия, якутские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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