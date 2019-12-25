Во Владимире в овраге нашли тело в полиэтилене

Оперативникам в кратчайшие сроки удалось задержать убийц.

Во Владимире расследуется уголовное дело об убийстве 48-летнего мужчины.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Владимирской области, 20 июля в овраге за гаражными кооперативами было найдено мужское тело, завернутое в пленку. Оперативникам по горячим следам удалось выйти на след убийц. Ими оказались 41 и 32-летние мужчины.

Как удалось установить, старший мужчина был недоволен невыплаченной в полном объеме (по его мнению) заработной плате при работе на стройке. Для разборок с бывшим начальником он пригласил младшего приятеля. В ходе конфликта мужчины забили строителя кирпичами и железными трубами.

После убийства они нашли поблизости пленку, завернули тело и бросили в овраг поблизости. После чего скрылись с места преступления.

Сейчас оба подозреваемые находятся под стражей, им предъявлено обвинение по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

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Фото: СУ СК РФ по Владимирской области