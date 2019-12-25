Саратовец сжег заживо жену и своих родителей

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Саратова, который в августе прошлого гуда поджег дом с родителями и женой.

Региональные следственные органы сообщили о завершении расследования уголовного дела по статьям "убийство трех лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом" и "умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба иные тяжкие последствия".

Следствие установило, что мужчина 21 августа 2019 года, на тот момент ему было 32 года, находясь у себя дома, распивал алкоголь. Мужчина всегда ревновал свою жену, а на почве алкоголя его чувства обострились, и он решил расправиться с супругой. Дождавшись ночи, когда его 35-летняя жена, его 55-летний отец и 50-летняя мать - инвалид уснут, поджег в чулане мусор и ушел. Их горящего здания вынесли троих пострадавших в пожаре. Молодая женщина и мужчина скончались в карете "скорой", мать скончалась в больнице.

Когда поджигатель был найден, он полностью признал свою вину. Сейчас следствие завершено и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня ранее:Челябинскому депутату, который застрелил жену, огласили приговор

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области