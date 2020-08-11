В Якутске мужчина, убивший двух женщин и двух маленьких детей, отправлен на пожизненное

В конце марта в своем доме были жестоко убиты бабушка, мать и двое детей 5 и 7 лет.

В Якутске суд вынес приговор мужчины, который убил двух женщин и двух маленьких детей.

В конце марта 2020 года в жилом доме, расположенном по ул. 1 База г. Якутска, были обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье "убийство четырех лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Подозреваемый во время задержания ранил ножом оперативника и добавил себе статью "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В ходе следствия установлено, что ранним утром 29 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, пришел в частный дом своего знакомого, где совершил убийство двух женщин и двух малолетних детей. Во время задержания он пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Будучи настигнутым, он нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья. В ходе допроса он сообщил следователю обстоятельства совершенных преступлений и признал вину. СУ СК РФ по Республике Саха -Якутия

В местных СМИ тогда сообщали, что в доме были убиты бабушка, мать и двое детей в возрасте 5 и 7 лет.

Сейчас стало известно, что в Якутске суд вынес свой вердикт. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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