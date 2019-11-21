В Якутии школьники будут начинать свое утро с исполнения гимна России

Такой указ дал глава республики Айсен Николаев дал своей администрации и правительству Якутии (Саха).

Якутские школьники будут начинать утро с исполнения Государственного гимна России. Глава Республики Саха (Якутия) распорядился с целью повышения сознательности, патриотизма, гармоничного воспитания личности подрастающего поколения ввести в образовательных учреждениях республики исполнение гимна страны. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства РФ Якутии. совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию) обеспечить введение в практику общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия)-ежедневное исполнение Государственного гимна Российской Федерации. Глава Республики Саха (Якутия), Айсен Николаев Фото: Правительств РФ Якутия (Саха) Видео: Выпускайте Кракена!"