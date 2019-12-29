В Якутии предложили ввести налог на собак

Так предлагают решить проблему бездомных животных

С предложением выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она считает, что новый сбор должен компенсировать бюджетные траты на борьбу с бездомными животными.

По её информации отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки стоят 14,5 тысячи рублей, а "это больше, чем пособие на детей".

Авксентьева сослалась на аналогичный зарубежный опыт. Она рассказала, что в европейских странах благодаря такому налогу с владельцев домашних собак удаётся решать проблему бездомных животных.

Теперь депутаты Якутии и власти региона намерены обсудить введение нового налога. Оплата отлова и последующих процедур с бездомными животными сейчас, согласно федеральному закону, ложится на муниципалитеты.

Ранее на австралийском пляже нашли странное существо - "убийцу собак".

Видео: YouTube / ZaaN Online