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В Якутии предложили ввести налог на собак

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Так предлагают решить проблему бездомных животных

С предложением выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она считает, что новый сбор должен компенсировать бюджетные траты на борьбу с бездомными животными.

По её информации отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки стоят 14,5 тысячи рублей, а "это больше, чем пособие на детей". 

Авксентьева сослалась на аналогичный зарубежный опыт. Она рассказала, что в европейских странах благодаря такому налогу с владельцев домашних собак удаётся решать проблему бездомных животных. 

Теперь депутаты Якутии и власти региона намерены обсудить введение нового налога. Оплата отлова и последующих процедур с бездомными животными сейчас, согласно федеральному закону, ложится на муниципалитеты.  

Ранее на австралийском пляже нашли странное существо - "убийцу собак".

Видео: YouTube / ZaaN Online

Теги: животные, собаки, якутия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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