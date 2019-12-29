В Якутии предложили ввести налог на собак

С предложением выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она считает, что новый сбор должен компенсировать бюджетные траты на борьбу с бездомными животными.
По её информации отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки стоят 14,5 тысячи рублей, а "это больше, чем пособие на детей".
Авксентьева сослалась на аналогичный зарубежный опыт. Она рассказала, что в европейских странах благодаря такому налогу с владельцев домашних собак удаётся решать проблему бездомных животных.
Теперь депутаты Якутии и власти региона намерены обсудить введение нового налога. Оплата отлова и последующих процедур с бездомными животными сейчас, согласно федеральному закону, ложится на муниципалитеты.
Ранее на австралийском пляже нашли странное существо - "убийцу собак".
Видео: YouTube / ZaaN Online
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