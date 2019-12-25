В Якутии юноша насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз

Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Чиновники заявили, что в 120 км от местного села Томтор найдена машина с двумя пропавшими юношами 18-ти лет. Молодые люди прибыли из Магаданской области. Оказалось, что один из них погиб от холода. Второй пострадавший в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Оймяконского района.

Участковым уполномоченным обнаружена автомашина Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения в настоящее время транспортируют в ближайшее медицинское учреждение сообщение СК России

Известно, что молодые люди ехали по трассе "Колыма" из Якутска в Магадан. Они выдвинулись на личном транспорте 28 ноября. После этого юноши перестали выходить на связь с родственниками, а затем их объявили в розыск. К мероприятиям подключились волонтеры.По факту гибели двух человек ведется проверка. Предположительно, молодые люди сбились с пути.

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Фото: Следственный комитет России

