Погибшие конфликтовали соседями по участку.

Соседи рассказали об убийстве семьи в Подмосковье. Об этом рассказали журналисты телеканала "РЕН ТВ". По данным СМИ, местные жители объяснили, что преступники гнались за жертвами по всему поселку и стреляли. Они подтвердили, что у погибшей семьи был конфликт с соседями, которые держали на своем участке лошадей. Жертвы жаловались на неприятный запах и обращались в прокуратуру. В результате им стали поступать угрозы. Однако за несколько дней о трагедии сосед увез лошадей с участка.

Ранее старший помощник руководителя главка по региону Ольга Врадий заявила, что на сгоревшей даче в СНТ "Малахит" найдены тела. Известно, что люди перестали выходить на связь несколько дней назад. Предположительно, жертвы имели давний конфликт с соседями.

Врадий уточнила, обгоревший автомобиль, находившийся на дачном участке погибших, был расстрелян. На данный момент правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника. По факту гибели семьи Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело (по статье 105 части 2 УК РФ).

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Фото: Следственный комитет России