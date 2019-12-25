Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима на YouTube

Раменский суд Московской области арестовал блогера Reeflay (Стаса Решетникова) по делу о смерти девушки во время стрима на YouTube. Об этом пишет" 360" со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия.
цитата из сообщения пресс-службы
Решетникова отправят в СИЗО. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлёк смерть девушки.
Ранее в Следственном комитете России рассказали, что блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку. Об этом журналистам сообщила старший помощник начальника главка управления по Московской области Ольга Врадий. В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.
Фото: pixabay.com
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