СК: Блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку

Стасу Решетникову предъявлено обвинение.

В Следственном комитете России рассказали, что блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку. Об этом журналистам сообщила старший помощник начальника главка управления по Московской области Ольга Врадий.

В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия Ольга Врадий, представитель СК РФ по региону

Чиновница со ссылкой на эксперта рассказала, что у погибшей девушки зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома. Специалисты заявили, что гематомы образовали по меньше мере после трех воздействий по лицу. Также отмечается, что информация о возможной беременности жертвы не подтвердилась.

Напомним, что СК России днем 4 декабря предъявил обвинение видеоблогеру Стасу Решетникову (Reeflay) в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека. Обвинение будет ходатайствовать об аресте фигуранта расследования.

СК установил организаторов атаки на Российский центр науки в Киеве.

Фото: Следственный комитет России