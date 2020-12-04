Видеозапись проверяется Следственным комитетом.

В хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку. Ролик начал распространяться по социальным сетям вечером 3 декабря. Сейчас Следственный комитет России по региону проверяет видеозапись конфликта. На кадрах было видно, что женщина нецензурно выражается, а после бьет несовершеннолетнего по лицу.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение СК РФ по региону

Напомним, что школьник в ответ женщине "тыкает". Он обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. После этого женщина дает обидчику пощечину, а мальчик в ответ бьет ее по лицу. Поручение о проверке видеоматериала дано прокуратурой Индустриального района города Хабаровска.

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Видео: VK / shitmir