Дегтярев: Никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края

Врио губернатора региона рассказал о подготовке к праздникам.

Михаил Дегтярев заявил о том, что никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона отметил в интервью журналистам телеканала "Россия 24". Он отметил, что возглавляет комитет по подготовке к празднику.

В Комсомольске будет салют, будет каток, будет программа… У нас в Хабаровске на площади Ленина – уже согласован проект – будет застроено все ледовыми фигурами, будет детская зона, праздничная. Поставим 20-метровую сборную елку – все как обычно Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Чиновник добавил, что существует вероятность того, что "елки будут не везде". Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки на местах. Дегтярев рассказал, что призывает всех глав городов заливать катки. По словам врио, если к новому году сохранится проблема распространения коронавируса, то кататься на катках можно будет с учетом социального дистанцирования.

На несогласованную акцию в поддержку Фургала в Хабаровске пришли менее 300 человек.

Видео: YT / VestiKhabarovsk