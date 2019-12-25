На несогласованную акцию в поддержку Фургала в Хабаровске пришли менее 300 человек

В администрации города рассказали о проведенной 31 октября акции в поддержку экс-губернатора.

На несогласованную акцию в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске пришли менее 300 человек. Об этом рассказали представители администрации города. Активисты собрались около здания правительства, а после прошлись по центральным улицам города.

Несмотря на хорошую погоду, на митинг на площади Ленина в Хабаровске собралось едва ли 300 человек...Все пришедшие на несанкционированную акцию находятся под пристальным вниманием силовых структур заявление местных чиновников

Власти Хабаровска напомнили, что в регионе сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса. В связи с этим город ввел ограничения на организацию массовых мероприятий. Действует масочный режим и рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что акции в поддержку бывшего губернатора в регионе проводятся ежедневно с 11 июля. Протесты начались после того, как Фургала задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов, а также покушении на убийство. Самые массовые митинги проводятся по субботам.

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