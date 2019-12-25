Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем

Чиновник продолжит общаться с местным населением.

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев сформировал команду для управления регионом. Об этом чиновник сообщил местным журналистам.

Теперь о 100 днях руководства. Мы серьезно заложили фундамент на будущее, команду сформировали. Еще два министра под вопросом, но в целом уже команда понятна, которая будет работать под моим началом Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

По словам чиновника, он объездил много районов края, но продолжит встречи с местными жителями.

Напомним, что Дегтярев получил должность 10 июля после смещения с поста Сергея Фургала. Его предшественник потерял место из-за утраты доверия со стороны президента РФ. В его отношении возбуждено уголовное дело. Фургал обвиняется в организации убийств в 2000-ых годах. Ему вменяют заказ на бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, покушение на Александра Смольского. Чиновник не признает свою вину, он находится под арестом в московском СИЗО.

Михаил Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции.

Фото: Piter.tv