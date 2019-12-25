Врио Хабаровского края рассказал о реакции москвичей на перенос столицы на Дальний Восток.

Михаил Дегтярев заявил о возросшем интересе к Хабаровску. Об этом врио Хабаровского края заявил в рамках онлайн-конференции с журналистами, организованной по результатам 100-дневного управления чиновником регионом. Чиновник добавил, что москвичи настороженно отнеслись к его заявлению о том, что через 20-30 лет столица РФ может переместиться в один из городов Дальнего Востока.

Я им рассказываю всем, кого знаю здесь в Москве, как здесь хорошо. Поэтому интерес к Хабаровску повысился после моего заявления. Все готовятся. Возможно, это может показаться немного забавным, но я искренне в это верю. И сделаю все для того, чтобы это случилось Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем.

Фото: Piter.tv