Дегтярев объяснил, почему поставил рамку металлодетектора в приемной

Чиновник анонсировал установку подобной рамки перед зданием правительства региона.

Михаил Дегтярев объяснил, почему поставил рамку металлодетектора в собственной приемной. По словам врио Хабаровского края, он не чувствует себя в безопасности. Ранее по социальным сетям распространились фотографии рамки около кабинета чиновника.

Я усиливаю охрану, ввожу в соответствие с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах РФ и всех органах власти,...кроме хабаровского правительства. У нас в дом правительства сегодня может зайти любой с оружием, с чем угодно, и это ненормально Михаил Дегтярев, врио Хабаровского края

Чиновник заметил, что подобные рамки будут установлены около входа в здание местного правительства. По его информации, поступают сведения от Службы безопасности об угрозах. По словам Дегтярева, "Мы слишком многих оттащили от корыта – это не может нравиться некоторым".

Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем.

Фото: YouTube / Телеканал Хабаровск