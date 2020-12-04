СК установил организаторов атаки на Российский центр науки в Киеве

В России считают, что атаку на ЦНК устроили Николай Коханивский и Богдан Тицкий.

Следственный комитет России установил организаторов атаки на Российский центр науки в Киеве. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что главы двух украинских радикальных организаций привлечены к уголовной ответственности.

Привлечены руководители двух украинских радикальных организаций "Добровольческое движение "Организация украинских националистов" – Николай Коханивский и "Черный комитет" – Богдан Тицкий Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Известно, что Тицкий и Коханивский незадолго до произошедшего в Киеве разместили в соцсетях обращение с призывом принять участие в антироссийской акции. Они заявили, что это поможет прекратить деятельность Центра науки в Киеве и усложнит международные отношения между Украиной и РФ. Мужчин подозревают по нескольким статьям, включая призыв к терроризму и надругательстве над государственным флагом России.

Напомним, что в феврале 2018 года активисты забросали здание ЦНК камнями, а также разбили окна, двери и нанесли серьезный материальный ущерб помещению. На данный момент ряд участников нападения заочно привлечены к ответственности.

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Фото и видео: Следственный комитет России