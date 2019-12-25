Подозреваемый задержан, ему будут предъявлены обвинения.

Обидевшийся на прозвище нижегородец попытался убить четырех человек. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета. На данный момент жертвой преступника стал 44-летний местный житель, остальные были госпитализированы. Сейчас за их жизнь борются медики.

Злоумышленник ранее неоднократно судим. Он сам пришел к правоохранителям и при допросе сообщил следователям СК, что обиделся на потерпевших из-за того, что те, узнав, что он проходил службу в горячей точке, назвали его боевиком пресс-служба СК РФ по Нижегородской области

Правоохранительные органы полагают, что вечером 1 декабря подозреваемый находился в квартире жилого дома по улице Свердлова в городе Сергач. Новые знакомые обидели мужчину. В результате он решил нанести им многочисленные ножевые ранения. После этого злоумышленник скрылся с места событий.

На данный момент 39-летний подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Ведутся следственные мероприятия.

СК просит заочного ареста для четверых обвиняемых в гибели летчика Филипова.

Фото: Следственный комитет России