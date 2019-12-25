СК предъявил обвинение предполагаемому убийце 26 женщин из Казани

Следственный комитет предъявил обвинение предполагаемому убийце 26 женщин из Казани. Об этом журналистам заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что речь идет о подозреваемом Радике Тагирове.

Задержанному 38-летнему Тагирову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

Светлана Петренко, официальный представитель СК России