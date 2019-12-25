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СК предъявил обвинение предполагаемому убийце 26 женщин из Казани
Сегодня, 15:27
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lesjasap

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце 26 женщин из Казани

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В отношении Радика Тагирова выбирается мера пресечения.

Следственный комитет предъявил обвинение предполагаемому убийце 26 женщин из Казани. Об этом журналистам заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что речь идет о подозреваемом Радике Тагирове.

Задержанному 38-летнему Тагирову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

Светлана Петренко, официальный представитель СК России

На Первом канале стартовал второй сезон сериала "Метод".

Фото: Следственный комитет России

Теги: казань, маньяк, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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