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В Якутии лесной пожар подошел вплотную к поселку в Томпонском районе

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На месте пожара сейчас работают 140 сотрудников МЧС.

Лесной пожар подошел на 250 метров к поселку Хандыга в Томпонском районе Якутии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Накануне власти района призвали жителей населенного пункта подготовиться к возможной эвакуации.

В настоящее время пожарные предпринимают все необходимые меры для борьбы с огнем. Ночью была расширена минерализованная полоса, авиации МЧС осуществила более 20 сливов воды. На месте пожара сейчас работают 140 человек, планируется призвать сотрудников МЧС из соседних Якутии регионов.

Также в Хандыгу направляются взрывники, которые везут специальную взрывчатку для создания дополнительных минерализованных полос.

Сообщается, что ликвидации пожара может помешать поднимающийся ветер. 

Ранее в Подмосковье локализовали крупный пожар на складе.

Видео: МЧС России, Youtube/Григорий Таппыров

Теги: лесной пожар, пожар, хандыга, якутия
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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