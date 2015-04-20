В Мурманской области борются с крупным лесным пожаром

Возможной причиной возгорания является непотушенный костер.

В Ковдорском районе Мурманской области пожарные борются с крупным лесным пожаром. Об этом информирует сетевое издание "Новости Мурманской области".

Пожар начался 7 июня и продолжается до сих пор, но распространение огня удалось остановить. По данным СМИ, причиной возгорания стал непотушенный костер, который оставил кто-то из отдыхающих. Площадь пожара составляет около 350 га.

С огнем борются 37 сотрудников МЧС с ранцевыми лесными огнетушителями и лопатами, также используются две мотопомпы. Большое задымление территории препятствует использование авиации.

В настоящее время устанавливаются точная причина пожара, а также ущерб, который причинен лесному фонду России.

Ранее в Новосибирске при пожаре в цехе погиб человек.

Видео: Instagram/chibis.andrey