В Мурманской области борются с крупным лесным пожаром

В Ковдорском районе Мурманской области пожарные борются с крупным лесным пожаром. Об этом информирует сетевое издание "Новости Мурманской области".
Пожар начался 7 июня и продолжается до сих пор, но распространение огня удалось остановить. По данным СМИ, причиной возгорания стал непотушенный костер, который оставил кто-то из отдыхающих. Площадь пожара составляет около 350 га.
С огнем борются 37 сотрудников МЧС с ранцевыми лесными огнетушителями и лопатами, также используются две мотопомпы. Большое задымление территории препятствует использование авиации.
В настоящее время устанавливаются точная причина пожара, а также ущерб, который причинен лесному фонду России.
Ранее в Новосибирске при пожаре в цехе погиб человек.
Видео: Instagram/chibis.andrey
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