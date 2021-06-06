В Подмосковье локализовали крупный пожар на складе

Информация о пострадавших не поступала.

В Коломне в Московской области на складе произошел крупный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно имеющимся данным, огонь распространился на площади более двух тысяч квадратных метров. В результате пожара полностью обрушилась кровля здания. Пожарные боролись с огнем с безопасного расстояния, так как возникла вероятность взрыва из-за находящихся на территории склада бочек с нефтепродуктами.

На локализацию пожара у сотрудников МЧС ушло более часа. Информация о пострадавших не поступала. В прокуратуре региона сообщили, что по факту пожара в настоящее время проводится проверка.

Ранее в Ленинградской области во время пожара в дачном домике погибла пожилая пара.

Видео: ВК/Подслушано Коломна