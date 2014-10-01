В Вологде произошел инцидент с самолетом из Пулково

Самолет благополучно отбуксировали. Ситуация не повлияла на работу аэропорта.

В Вологде Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с самолетом из Петербурга. Специалисты аэродромной службы 29 августа обнаружили неисправность левой основной стойки шасси. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Самолет Як-40 из Санкт-Петербурга с 28 пассажирами отправили на проверку. Добавим, что никто не пострадал. Самолет благополучно отбуксировали. Ситуация не повлияла на работу аэропорта.

Пробег воздушного судна завершен в пределах взлетно-посадочной полосы. Пассажиры благополучно высажены. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы писали, что в Пулково прошел концерт для сотрудников.

Фото: Piter.tv